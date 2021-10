Da un’ispezione igienico sanitaria effettuata in un ristorante di Cagliari, sono emerse varie irregolarità tanto ad motiva l’immediata chiusura dell’attività.

I militari del Nas sono arrivati nel locale, gestito da un 40enne del posto, per controllare la corretta attuazione delle disposizioni normative in materia di Green pass e hanno constatato gravi carenze strutturali dell'immobile in cui si trova l'esercizio di ristorazione, oltre a precarie condizioni igienico-sanitarie. In totale sono state elevate sanzioni per 3mila euro.

Nel corso dell'ispezione è stata constatata la presenza di alimenti scaduti, il mancato rispetto del manuale di autocontrollo HACCP, l'assenza di un locale spogliatoio destinato al personale, gravi deficit strutturali e la presenza di blatte in cucina e nei servizi igienici.

