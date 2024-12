In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2025, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha autorizzato con una ordinanza in deroga ai limiti imposti dal vigente Piano di classificazione acustica il superamento dei limiti di emissioni sonore in ambito notturno.

Tale deroga – spiega Palazzo Bacaredda – riguarda gli spettacoli musicali, comprese le prove e i sound check, organizzati dall’Amministrazione comunale nelle principali aree pubbliche della città.

Le aree interessate dagli eventi sono: Largo Carlo Felice - piazza Yenne; Piazza San Giacomo; Bastione Saint Remy - scalette Santa Croce; Piazza Garibaldi.

Gli spettacoli, comprese le fasi di preparazione tecnica (prove e sound check), dovranno rispettare i seguenti limiti orari: dalle ore 15 del 31 dicembre 2024 alle ore 2 dell’1 gennaio 2025.

«L’ordinanza sindacale n.124/2024 – conclude il municipio – si inserisce nell’ambito delle misure adottate per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste per la notte di San Silvestro, assicurando al contempo un’offerta culturale e di intrattenimento di qualità alle cittadine, ai cittadini e ai visitatori presenti in città per le festività».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata