Spintonava e dava calci alla sua compagna in via Pola, a Cagliari.

In soccorso della donna è intervenuto un agente della polizia locale, impegnato durante il servizio a bordo di una autogru per la rimozione delle auto. Ma l’aggressore non ha gradito e se l’è presa con l’agente, spintonando anche lui e colpendolo con alcuni pugni prima di essere bloccato e ammanettato.

Nei guai è finito un 40enne di Quartu Sant’Elena che, con l’aiuto di altre due pattuglie, è stato portato alla caserma di via Crespellani. L’uomo è stato denunciato a piede libero.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata