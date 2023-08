L’hanno ribattezzata “Italo”, e il nome sembra essere azzeccato, almeno per quello che ha vissuto negli ultimi giorni la protagonista. È l’incredibile storia di una sfortunata cagnetta, evidentemente di proprietà di qualcuno che forse la sta cercando.

Si trovava a Siliqua quando, forse in cerca del padrone, si è autonomamente recata alla stazione ferroviaria ed è salita sul treno per Cagliari, arrivando sino al capoluogo.

Gli operatori del canile comunale hanno così pensato di rimetterla sulla “pista giusta” nella ricerca dei proprietari, riportandola nel paese. Non ci è rimasta molto. La cagnetta ha ripreso il treno per Cagliari, ed è tornata in città. Ai volontari non è rimasta altra scelta se non quella di ospitarla al canile, in via Po, in attesa che si presentino i padroni.

