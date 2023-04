Via libera alla riqualificazione della rete idrica di Cagliari e alla manutenzione sugli scarichi della diga del Corongiu, a Sinnai: stanziati 1,7 milioni di euro per i due progetti redatti dai tecnici Abbanoa e approvati da Egas.

A Cagliari previsto il rifacimento di 1,2 chilometri di condotte in una zona ad elevato indice di dispersione dell’acqua. Le vie interessate sono: Via Einaudi, Orlando, Abba, via Oristano e Iglesias nel distretto Sonnino e via Ozieri, via Macomer e Tempio nel distretto San Vincenzo Medio. Saranno realizzati 131 allacci e sostituite le condotte con nuove in ghisa sferoidale.

Il territorio del comune di Sinnai invece verrà interessato da un intervento di manutenzione straordinaria sugli scarichi della Diga Corongiu, per un investimento complessivo pari a circa 500 mila euro. L’intervento prevede la messa in sicurezza dello scarico di superficie attraverso interventi di consolidamento del terreno al fine di finalizzati ad eliminare infiltrazioni alla base e lungo il canale di scarico.

«Sicurezza pubblica, efficientamento e salvaguardia della risorsa idrica: questi sono i capisaldi della nostra azione e, grazie ai finanziamenti che arrivano dallo Stato e dall'Europa, in questi ultimi mesi abbiamo potuto dare avvio a numerosi interventi proprio con questo fine. Vogliamo restituire ai diversi territori dell’Isola il miglior servizio idrico possibile», commenta il Presidente di Egas Fabio Albieri.

(Unioneonline/L)

