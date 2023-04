L’edificio principale era occupato da 18 anni. L’altro, più piccolo e confinante, da tempi più recenti. Da ieri i locali, giardini compresi, in passato utilizzati dal centro culturale Charanga (chiuso nel 2006) sono ufficialmente liberi.

La Polizia locale ha avviato la procedura di sgombero e consegnato agli occupanti l’ordine di sgombero. La Municipale metterà i caseggiati di viale Regina Elena, a Cagliari, nella disponibilità del Patrimonio comunale.

«In tutti questi anni non ho mai ricevuto alcun ordine di sgombero e neppure mi è stata offerta un’alternativa se non quella di una casa in una palazzina dove proprio la mattina del trasferimento si era verificato il blitz della polizia e dei carabinieri per gravi episodi di criminalità», raccolta una delle occupanti della casa principale che vive in viale Regina Elena col compagno.

