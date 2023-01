Manca poco e dalla tragedia di via Cadello, a Cagliari, con la morte del piccolo Daniele travolto da uno scooter, sarà passato un anno. E dal primo febbraio del 2022 la situazione è sempre la stessa: non è stato fatto ancora niente.

Ora sempre arrivato il momento dei lavori: «Ora ci siamo», spiega l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu. «C’è la determina del dirigente per realizzare due attraversamenti pedonali rialzati. I lavori potrebbero iniziare anche la settimana prossima».

Il primo febbraio dell'anno scorso, il bimbo di quindici mesi era sul passeggino, spinto dalla mamma, sulle strisce pedonali. Uno scooter in sorpasso alle auto ferme davanti all'attraversamento, lo ha travolto uccidendolo sul colpo. Il conducente era fuggito per poi costituirsi. Ma il Comune, oltre ai due attraversamenti pedonali rialzati, sta valutando anche un’altra soluzione: il restringimento della carreggiata.

«È innegabile che le quattro corsie, due per senso di marcia, favoriscano la velocità. Stiamo verificando la fattibilità per via Cadello», ammette Mereu.

