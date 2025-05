Tamponamento a catena questa sera in via Lungo Saline a Cagliari, all’altezza di via Gorgona. Tre i veicoli coinvolti nello schianto, avvenuto in prossimità del semaforo e in direzione viale Poetto.

Sul posto il 118 per i primi soccorsi e la polizia locale per i rilievi. Operativa anche una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza le auto. Dalle prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi.

Sul posto traffico rallentato e disagi per gli automobilisti.

