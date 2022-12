Ha bruciato l’alt degli agenti della polizia locale e ha dato gas, cercando di far perdere le sue tracce. La fuga di un diciassettenne però è durata poco e per lui sono cominciati i guai.

Il ragazzo era in sella al suo scooter quando gli uomini del pronto intervento, in via Cadello a Cagliari, gli hanno intimato di fermarsi. Lui ga tirato dritto ed è partito l’inseguimento, che è terminato nella vicina via del Seminario.

Il diciassettenne aveva con sé un piccolo quantitativo di droga, che è stata sequestrata. In più è stato multato perché non aveva titolo per guidare il ciclomotore ed è scattata la segnalazione alla Prefettura come consumatore di stupefacenti. Lo scooter è stato sequestrato per tre mesi.

