Approfittando dell’assenza del proprietario, ricoverato in ospedale, ha trasformato un’abitazione di via Piero della Francesca a Cagliari in un market della droga. Ma i Falchi della Squadra Mobile della Questura hanno notato il viavai sospetto e, dopo un blitz, lo hanno arrestato.

Si tratta di un disoccupato di 23 anni.

Gi agenti si sono finti clienti e hanno bussato alla porta. Il giovane ha aperto ed è quindi scattata la perquisizione, al termine della quale sono stati sequestrati 30 grammi di hashish e più di 20 grammi di cocaina, già divisi in dosi da smerciare, oltre a bilancini di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Dagli accertamenti è emerso che l’anziano ricoverato aveva lasciato le chiavi al suo vicino, affinché vigilasse sull’abitazione, temendo che gli venisse occupata.

Il vicino in questione è stato dunque denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio in concorso con il 23enne, che invece è finito ai domiciliari.

