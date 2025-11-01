Raffica di controlli a Cagliari nella notte tra venerdì e sabato, in occasione dei festeggiamenti di Halloween.

Decine le persone identificate e i veicoli controllati dai carabinieri, impegnati con pattuglie rinforzate nei principali luoghi di ritrovo e lungo le arterie stradali del capoluogo.

L’attenzione si è concentrata soprattutto nelle zone della movida notturna, dove in più occasioni è stato necessario l’intervento dei militari per riportare la calma in momenti di tensione scaturiti dallo smodato consumo di alcolici.

Come accaduto in piazza Matteotti, nella tarda notte, dove gli uomini dell’Arma della Stazione di Stampace sono intervenuti in seguito alla segnalazione di violenta lite.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato che, al culmine di un diverbio, un uomo di origine nordafricana è stato aggredito a calci e pugni da tre persone, poi dileguatesi.

La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è tuttora ricoverata, non in pericolo di vita.

Sono in corso indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

I carabinieri hanno sentito diversi testimoni e stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili all’indagine.

