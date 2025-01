Due incidenti a cento metri di distanza l’uno dall’altro: sono le cause della paralisi del traffico sull’asse mediano, direzione Sestu, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, a Cagliari.

Un’auto si è ribaltata a poca distanza dalla bretella per la rotatoria tra via Peretti e via Stamira: l’automobilista, una donna, è stata estratta dall’abitacolo e trasportata in codice giallo al Brotzu.

Nell’altro incidente quatto veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena.

Sul posto sono al lavoro gli agenti della polizia locale, che stanno cercando di gestire il traffico mentre effettuano i rilievi.

