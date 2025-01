Mercoledì 22 gennaio segna il primo anniversario dalla morte di Gigi Riva, il campione scomparso nel 2024. Per l'occasione, il Cimitero Monumentale di Bonaria (dove riposa il Mito) sarà aperto dalle 8 alle 17.30 con orario continuato.

Un'apertura straordinaria, per consentire di omaggiare Rombo di Tuono che in quest'anno ha visto diversi tifosi presentarsi in cimitero per visitare la tomba.

Mezz'ora dopo la chiusura, alle 18, la messa in memoria di Riva alla basilica di Nostra Signora di Bonaria, organizzata dalla famiglia, nello stesso luogo dove il 24 gennaio di un anno fa si tennero i funerali con decine di migliaia di presenti. Ci sarà anche una delegazione del Cagliari Calcio.

