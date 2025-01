Era ubriaco in strada, in evidente stato di alterazione psicofisica per aver abusato di superalcolici. Ma, all'arrivo dei carabinieri della stazione di Pirri, ha reagito e opposto resistenza al controllo, con minacce e oltraggio ai militari intervenuti.

È avvenuto stanotte: una volta posto in sicurezza, il responsabile delle reazioni scomposte è stato portato agli uffici della stazione di Pirri per le segnalazioni all'autorità giudiziaria.

Sempre nella notte e a Cagliari, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, col supporto dei militari della stazione di Villanova, hanno denunciato la titolare di una tabaccheria-ricevitoria per violazioni in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza. Per l'esercizio anche una multa da 1.423,84 euro.

