Il corpo di un anziano in avanzato stato di decomposizione è stato trovato questa mattina all’interno di un’abitazione in piazza Medaglia Miracolosa, a Cagliari.

Vigili del fuoco e operatori del 118 sono intervenuti per un’apertura porta: sembrava un lavoro ordinario. Una volta all’interno, la macabra scoperta: il cadavere era a terra, l’immobile sottosopra e sono state trovate tracce di sangue.

L’ipotesi più accreditata, al momento, sembra quella dell’incidente: l’anziano potrebbe essere caduto e essersi procurato una ferita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile per i primi accertamenti.

- Notizia in aggiornamento –

