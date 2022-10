Doveva essere una sospensione temporanea, decisa all’improvviso per consentire l’esecuzione di controlli sulla stabilità della struttura: lo stop durerà fino a data da destinarsi. Perché nelle mura del corpo aggiunto della facoltà di Studi umanistici, nel polo universitario di sa Duchessa a Cagliari, sono state trovate delle preoccupanti crepe che hanno imposto il divieto di utilizzo in attesa di ulteriori approfondimenti.

Le verifiche tecniche si erano rese necessarie dopo il crollo dell’edificio che ospitava l’aula magna e la Vardabasso della facoltà di Lingue, avvenuto martedì notte della settimana scorsa: la struttura è collassata e solo per una manciata di ore non ha provocato una strage.

Solo oggi a metà mattina il presidente della Facoltà, Antonello Mura, aveva comunicato: “Impegnato in alcune verifiche tecniche realizzate da parte della Direzione manutenzione immobili e impianti, impreviste e resesi necessarie nella mattinata, giungo solo ora a darvi notizia che le lezioni in tutte le aule del corpo aggiunto sono state sospese per l’intera giornata odierna”.

Non poteva conoscere l’esito, il presidente: il blocco sarà più duraturo. Quanto, non si sa.

(Unioneonline)

