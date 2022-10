“Caro Sindaco,

alla luce delle nostre interlocuzioni e preso atto delle nuove maggioranze in Consiglio Comunale sono a rimetterti il mio mandato da Assessore.

Colgo l'occasione per ringraziare te, la giunta, il consiglio e tutto il personale dell'ente per la fattiva collaborazione. Grazie. Ad maiora”

Così Andrea Floris, assessore allo Sport del Comune di Cagliari, ha annunciato le proprie dimissioni.

