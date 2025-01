Si arricchisce il numero degli alberi monumentali del Comune di Cagliari presenti nell'elenco regionale sardo, con l'aggiunta di tre nuovi esemplari che portano il totale a dieci. Si tratta del Ficus macrophylla a dimora in piazza Ingrao (all’intersezione tra via Roma e via Regina Margherita), il Cupressus sempervirens ospitato al Cimitero comunale di Pirri e la Erythrina in prossimità di piazza Annunziata.

I tre nuovi inserimenti vanno ad aggiungersi agli altri sette alberi già presenti: ai Giardini pubblici sono presenti due esemplari di Ficus macrophylla, un esemplare di Gleditsia triacanthos e un esemplare di Jacaranda mimosifolia; al parco delle Rimembranze uno di Prosopis torquata; in piazza Matteotti è presente un ulteriore esemplare di Ficus macrophylla; in vico San Giovanni, infine, uno di Araucaria heterophylla in area privata. Il provvedimento è stato adottato martedì 21 gennaio dalla Giunta comunale che ha approvato, con propria delibera, la proposta di inserimento di tre alberature cittadine nell’aggiornamento annuale dell’elenco regionale degli alberi monumentali.

«Grazie a questa delibera altre tre alberature storiche cittadine fanno il loro ingresso nell’elenco degli alberi monumentali», il commento dell’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico Luisa Giua Marassi. «Questo atto garantirà maggiori tutele alle piante e consentirà all’amministrazione l’accesso a ulteriori risorse economiche per la loro manutenzione e cura, come già accade per gli altri alberi inseriti nell’elenco».

Ci sono poi altre novità sul verde: «Nei prossimi mesi del 2025, grazie all’aggiudicazione di un contributo regionale relativo alle alberature monumentali», prosegue Giua Marassi, «il servizio Parchi, verde e gestione faunistica coordinerà interventi per la manutenzione di cinque piante storiche (i Ficus, la Gleditsia e la Jacaranda dei Giardini pubblici, la Prosopis del parco delle Rimembranze e il Ficus di piazza Matteotti)».

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata