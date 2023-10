Stava mettendo a posto alcuni effetti personale del marito defunto, quando all’improvviso ha fatto una scoperta sorpredente (e pericolosa): un proiettile calibro 35 mm, mai incamerato, di produzione austriaca, risalente alla prima guerra mondiale, in ottimo stato di conservazione.

Protagonista della vicenda, una donna cagliaritana di 83 anni, che ha subito allertato i carabinieri della Stazione Villanova di Via Nuoro.

I militari hanno quindi preso in consegna il proiettile, che l’uomo probabilmente aveva tenuto per “ricordo”, che è stato analizzato artificieri del Comando Provinciale e classificato come colpo da cannone completo di bossolo semiperforante risalente, appunto, alla Grande guerra.

Ora il proiettile è custodito in sicurezza e verrà presto distrutto dagli stessi artificieri.

