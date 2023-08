Dopo le zecche e le blatte in ospedale, ecco i topi alla Cittadella della salute e gli uccelli morti al Santissima Trinità di Cagliari.

La denuncia sulla presenza di fauna inappropriata (in vita e non) nelle strutture sanitarie arriva dal sindacato Fials, con un comunicato corredato da video e foto firmato dal segretario provinciale di Cagliari, Paolo Cugliara, e dal collega per il Sud Sardegna, Giampaolo Mascia.

«Le fotografie evidenziano una serie di volatili morti – la cui specie verrà sicuramente individuata dagli appositi uffici aziendali competenti – che ormai quotidianamente attirano l’attenzione di dipendenti e visitatori per via del fetore emanato dalle carcasse», attaccano, parlando di Is Mirrionis.

Ci chiediamo, sempre più preoccupati, scrivono i due rappresentanti dei lavoratori, «se l’azienda effettivamente vigili affinché queste deprecabili situazioni vengano rapidamente risolte, anche perché sarebbe opportuno per la sicurezza di tutti gli afferenti accertare la causa effettiva del decesso, visto che non si tratta di uno ma di diversi in differenti punti del giardino del nosocomio».

Ce n’è anche per via Romagna: «I topi invece prosperano indisturbati nel giardino della “Cittadella della Salute», proseguono Cugliara e Mascia, «le immagini video sono eloquenti e non lasciano adito ad interpretazioni, se non quelle riferite alle condizioni igienico sanitarie ambientali. Ci chiediamo se il direttore generale, che ancor oggi si preoccupa dei dipendenti che a suo tempo sono andati a contatto con le zecche, sia altrettanto interessato a risalire alle generalità del topo in parola, vista la sua presenza all’interno del perimetro della direzione operativa della Asl Cagliari».

