Tragedia stamattina sull'asse mediano a Cagliari: un’anziana ha avuto un malore mentre era alla guida di un'auto ed è finita contro un'altra vettura. La donna, classe 1934, è poi morta quasi certamente per il malore e non per le conseguenze del tamponamento.

È accaduto prima dello svincolo per via Jenner, in direzione Poetto.

Sul posto il 118, ma il personale medico non ha potuto far nulla per salvare l'anziana.

Gli agenti della Polizia Locale si stanno occupando dei rilievi e della gestione del traffico che ovviamente ha subito gravi conseguenze con lunghe file in ingresso alla città.

In particolare, si viaggia a passo d'uomo sulla 131 diramazione, una delle principali vie d'accesso a Cagliari. Una lunga coda di auto, bloccate nel traffico, si estende dalle porte del capoluogo fino al bivio di Sestu, nei pressi dello svincolo dell'Aeroporto.

