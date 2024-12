Trasportava, insieme a un amico, alcune dosi di hashish sul monopattino, sfrecciando a tutta velocità tra le strade di Cagliari.

Un 18enne residente a Elmas è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Sant'Avendrace, con il supporto dei colleghi della stazione di Villanova, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari li hanno fermati per un controllo, trovando il 18enne in possesso di alcune dosi di hashish e parecchi soldi in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha rivelato un vero e proprio kit per il confezionamento dello stupefacente, composto da bustine, coltelli sporchi di hashish e altro materiale utile al taglio e alla preparazione delle dosi nonché ulteriori dosi di stupefacente, 14 in tutto, e denaro contante, per un complessivo di 700 euro.

Il secondo giovane, invece, è stato trovato con 6 dosi di hashish, quantità compatibile con l'uso personale, ed è stato solo segnalato all'autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata