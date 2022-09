Un ventottenne cagliaritano, residente a Pirri, è stato arrestato per spaccio. E ora sono in corso gli accertamenti per l’eventuale revoca del reddito di cittadinanza percepito nel nucleo familiare.

I guai per il giovane sono iniziati ieri pomeriggio, quando gli agenti della sezione reati contro il Patrimonio della squadra Mobile di Cagliari hanno perquisito la sua abitazione, dove ritenevano portasse avanti un commercio di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno permesso di trovare 6 grammi di cocaina e 50 grammi di hashish, oltre alla somma di 530 euro, bilancini di precisione e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi.

Dopo una notte trascorsa ai domiciliari, per il ventottenne è arrivato l’obbligo di presentarsi ogni giorno in questura, disposto dal giudice davanti al quale questa mattina si è celebrata la prima udienza contro di lui. La prossima è fissata per il prossimo 23 settembre.

