È stato accompagnato in carcere un 59enne di Cagliari nei cui confronti è stata pronunciata una condanna a un anno, 9 mesi e 27 giorni di reclusione per i reati di maltrattamenti in concorso ed estorsione.

Il decreto di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Villanova che hanno portato il 59enne, domiciliato alla Caritas di Villa Asquer, all’istituto di Uta.

