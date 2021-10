Di nuovo sorpreso alla guida senza patente, è stato ancora denunciato a piede libero. Nuovi guai per un 30enne cagliaritano che ieri sera, a bordo di uno scooterone Yamaha T-Max intestato a una 28enne, è stato controllato in via Stamira dai carabinieri. È risultato essere sprovvisto di patente, in quanto mai conseguita, e con l’aggravante della recidiva: era stato sanzionato per la stessa violazione il 20 dicembre 2019 dai militari di Quartu.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata