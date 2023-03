«Sono le strade a essere assassine»: non servono altri commenti, oltre quello palesemente sarcastico di A.U., autore del video postato sul gruppo Aic-Automobilisti imbecilli cagliaritani, per quanto accaduto questo pomeriggio poco dopo le 16 in viale Marconi, a Cagliari.

Due pedoni stavano attraversando la strada sulle strisce, arrivando dalla sinistra della carreggiata. L’auto sulla quale è installata la dash cam che ha ripreso tutto ha rallentato per consentire il passaggio. Ma mentre quelli a piedi continuavano a procedere, rassicurati, da destra è arrivato un altro veicolo a tutta velocità che avrebbe potuto prenderli in pieno.

E purtroppo in quel punto non sarebbe una novità: proprio lì due amiche erano state travolte poco dopo essere uscite dalla discoteca. Se l’erano cavata, ma hanno rischiato di morire entrambe.

