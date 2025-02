Un fiume di luce per squarciare il buio della schiavitù moderna. Sabato 8 febbraio, alle 19.45, le strade di Cagliari si riempiranno di fiaccole e preghiere in memoria delle vittime dello sfruttamento della prostituzione.

Un momento di riflessione e impegno, guidato dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi, per dire con forza che nessuno deve essere lasciato solo.

L’evento, dal titolo “Nel buio, una luce”, è promosso in occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione per le vittime di tratta e rientra nelle celebrazioni per il centenario della nascita di don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. Proprio don Benzi, per anni, ha lottato per restituire dignità alle persone costrette a prostituirsi, strappandole alla morsa delle organizzazioni criminali e accompagnandole verso una nuova vita.

La fiaccolata è organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, dalla Caritas e dalla Consulta degli organismi socio-assistenziali di carità della diocesi di Cagliari. Il corteo partirà dalle Poste di via Simeto e attraverserà viale Elmas, viale Sant’Avendrace, via Tirso, via Santa Gilla e via Po, per poi fare ritorno al punto di partenza.

(Unioneonline/Fr.Me.)

