Teneva in mano alcuni accendini e minacciava di darsi fuoco dopo essersi cosparso i vestiti di benzina. Dopo una lunga mediazione, i carabinieri del Nucleo Radiomobile ed i Vigili del fuoco hanno convinto un quarantenne a desistere dall’intento suicida.

È accaduto poco dopo le 21.30 in via Castelli, a Cagliari, dove si sono vissuti attimi d’angoscia. Non si conoscono ancora le ragioni del folle gesto, per fortuna evitato grazie all’intervento dei militari, dei vigili del fuoco e di un’ambulanza del 118 che poi ha soccorso l’uomo. Dopo aver tenuto a lungo in stallo i carabinieri e i vigili del fuoco con una tanica di benzina, il quarantenne è passato all’azione e si è versato addosso il liquido infiammabile: a quel punto è arrivata anche un’unità del 118 attrezzata in caso di gravi ustioni. Per fortuna non c’è stato bisogno.

Al termine di una lunga mediazione, i soccorritori hanno convinto l’aspirante suicida a desistere, facendosi consegnare gli accendini e togliendoli subito i vestiti intrisi di carburante. Terminato l’intervento, davanti a tanti abitanti della zona affacciati alle finestre dei palazzoni, il quarantenne è stato portato in ospedale.

