Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di Ilaria Gaviano, 39enne cagliaritana, e Ciprian Baicenau, rumeno 46 enne, arrestati dagli agenti della squadra mobile e fermati con l'accusa di rapina ai danni di Mario Mulas, l'uomo di 75 anni trovato morto domenica mattina in viale Elmas nel piazzale dell’azienda che gestiva con i figli.

I due - davanti alla pm Rita Cariello e in presenza dei loro legali, gli avvocati Carlo Demurtas e Massimo Bitti - avevano fornito la propria versione dei fatti, ammettendo di aver rubato e di essere fuggiti con il furgone dell'uomo.

Ma davanti al giudice Luca Melis, la pm Cariello oltre a chiedere la convalida del fermo per rapina aggravata ha contestato a entrambi anche la morte come conseguenza di altro reato, in concorso. Alla sola Gaviano, ma in concorso con un terza persona per la quale si procederà separatamente, viene imputato anche l’indebito utilizzo della carta di credito del 75enne. Terminata l’udienza, il giudice per le indagini preliminari Luca Melis ha convalidato il fermo della Squadra Mobile e accolto la richiesta della Procura, disponendo la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.



