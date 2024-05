Due slot illegali, non collegate alla rete telematica Adm e prive di autorizzazioni, sono state sequestrate in un esercizio commerciale nel centro di Cagliari.

I funzionari dell’agenzia dogane e monopoli hanno contestato ai responsabili le violazioni dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, multandoli per 22mila euro.

In caso di mancato pagamento della sanzione è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre alla confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute.

