Maltrattata e vessata dal compagno. E persino sequestrata e rinchiusa in un garage.

La denuncia ai carabinieri di Cagliari è di una ventisettenne dell'est Europa, che convive da anni con un quarantenne sardo alla periferia di Cagliari, e ai militari ha raccontato di una serie di maltrattamenti subiti negli ultimi mesi. La ragazza, disperata, ha asserito anche che ieri il suo persecutore l'ha rinchiusa in un'auto posta dentro un garage.

In corso le indagini, i carabinieri hanno intrapreso un'accurata ricostruzione dei fatti mentre la giovane, a scopo cautelare, è stata accompagnata in una località protetta da un’amica, in attesa del corso di legge e fuori dalla portata di possibili aggressioni del proprio ex.

Mentre vengono svolti gli opportuni accertamenti, resta sotto la tutela dei carabinieri “ai quali potrà rivolgersi a qualunque ora del giorno e della notte”, fanno sapere gli inquirenti.

(Unioneonline/D)

