Spettacolare incidente, per fortuna senza gravissime conseguenze, questa sera in via Peretti, a Cagliari.

All’altezza della rotatoria nell’intersezione con via Piero della Francesca si sono scontrate due auto. Una si è ribaltata su un fianco.

Gli occupanti, rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo, sono stati estratti dai vigili del fuoco.

Due i feriti, che sono stati trasportati in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso del vicino ospedale Brotzu.

(Unioneonline/E.Fr.)

