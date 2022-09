Brutto incidente poco dopo le 15 a Cagliari, all’incrocio tra via Is Mirrionis e via Fratelli Falletti. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter si è scontrato con un’auto, una Nissan X-Trail.

Ad avere la peggio è stato un bambino di 11 anni che viaggiava in sella al mezzo a due ruote, guidato da un dipendente di una società di consegne.

Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso: il piccolo ha riportato le lesioni più gravi.

Sul posto due ambulanze del 118 e, per i rilievi, la Polizia locale.

© Riproduzione riservata