Un ventiquattrenne è stato ricoverato in gravi condizioni al Brotzu dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in via della Pineta, a Cagliari.

Il giovane era in sella al suo scooter quando all’altezza dell’incrocio con via dei Colombi è andato a impattare contro una utilitaria Opel.

La dinamica non è ancora stata chiarita ma l’impatto contro la fiancata dell’auto è stato violentissimo.

Il giovane ha riportato numerose fratture ed è rimasto a terra fino all’arrivo dei soccorritori del 118, che dopo avergli prestato le prime cure sul posto lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso.

