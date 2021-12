Da oggi a Cagliari è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto, in determinate zone e in specifici orari. Una scelta, quella del sindaco Truzzu, per evitare che il capoluogo sardo rischi di entrare in zona gialla per la presenza di numerosi casi di coronavirus, con contagi che possono essere agevolati dalla grande presenza di persone nelle aree dello shopping natalizio.

Una decisione che potrebbe essere presto seguita anche da altri sindaci non solo in Sardegna ma in tutta Italia, come auspica Antonio Decaro, presidente dell’Anci: “L'obbligo della mascherina all'aperto va imposto in tutto il Paese dal 6 dicembre al 15 gennaio. Sono i giorni in cui, per lo shopping e per la voglia di stare insieme, nelle nostre città c'è maggiore possibilità di assembramento”. E l’uniformità sul territorio nazionale “sarebbe la cosa più opportuna” secondo il presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana, “per non avere iniziative a macchia di leopardo: un Comune dove non si fa, un altro dove invece è previsto l'obbligo. L'applicazione, in ogni caso, andrebbe modulata rispetto alle situazioni di reale assembramento: una persona che passeggia da sola in una via deserta può anche fare a meno della mascherina”.

Ecco quindi in quali zone di Cagliari è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto: nei quartieri di Marina, Stampace, Villanova, comprese la Piazza Matteotti, la Piazza del Carmine, la Piazza Dettori (compreso Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa), la Piazza San Sepolcro, la Piazza Santa Restituta, la Piazza Savoia, la Piazza Sant'Eulalia, le scalinate della chiesa di Sant'Anna, nel Bastione di Saint Remy, con particolare riferimento al Corso Vittorio Emanuele, al largo Carlo Felice, alla via Roma, alla Piazza Yenne, alla Via Manno, Piazza Costituzione, Via Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Alghero, Via Sonnino, Via Dante, Via Paoli, via Einaudi, via Oristano in tutte le piazze e aree all'aperto in cui saranno posti in essere i tradizionali festeggiamenti natalizi e di fine anno.

Le disposizioni valgono da oggi dalle 16 alle 22, sabato 4 e domenica 5 dalle 10 alle 22. Martedì 7 dicembre dalle 16 alle 22, mercoledì 8 dalle 10 alle 22, venerdì 10 dalle 16 alle 22, sabato 11 e domenica 12 dalle 10 alle 22, venerdì 17 dalle 16 alle 22, tutti i giorni dal 18 al 25 dicembre dalle 10 alle 22. E poi giovedì 30 dicembre dalle 16 alle 22, quindi dalle 10 del 31 dicembre fino alle 2 di notte del primo gennaio 2022.

Sul lungomare Poetto mascherina obbligatoria dalle 9 alle 14 dei giorni sabato 4, domenica 5, mercoledì 8, sabato 11, domenica 12, sabato 18, domenica 19, venerdì 24, sabato 25, domenica 26 dicembre 2021 e – sempre negli stessi orari – sabato 1 e domenica 2 gennaio 2022.

