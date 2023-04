La fortuna ha voluto che in quel preciso momento, pochi attimi prima delle 5,30 di questa mattina, all’interno dell’area cani tra via Scano e via Pessina a Cagliari, non ci fosse nessuno.

Né il proprietario di un animale e neppure uno dei tanti cagnolini che giocano quotidianamente nel loro giardinetto recintato e protetto.

Non dall’auto che proveniente da via Scano ha sbagliato ad imboccare la curva per via della Pineta travolgendo la recinzione e abbattendo una delle panchine per poi fermarsi dalla parte opposta dell’area allestita dal Comune.

Sul posto gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti.

