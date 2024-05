Turisti in netto calo negli alberghi e bed and breakfast di Cagliari per Sant' Efisio. Per Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, e Laura Zazzara, presidente b&b Cagliari «nel ponte dal 30 aprile al 2 maggio a Cagliari e hinterland, le presenze nelle strutture ricettive, non hanno fatto registrare l'atteso sold out degli anni passati, con le camere piene al 50%».

Mura e Zazzara ritengono che abbia contribuito una concomitanza di eventi. Soprattutto ha pesato l'assenza delle tribune per la processione del primo maggio, che non ha permesso ai tour operator di vendere i biglietti per la Festa.

Per Federalberghi e Extralberghiero le presenze sono invece arrivate con il grande tennis internazionale: il ''Sardegna Open'', in corso di svolgimento al Tennis Club di Monte Urpinu.

