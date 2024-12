Un fiume che scorre in mezzo alla strada. Nella giornata di ieri, sono saltati due tombini in viale Sant'Avendrace - nel tratto di strada per andare in via Monte Sabotino - ma che fortunatamente non hanno avuto grandi conseguenze sul traffico.

Una prima portata avvenuta intorno alle 9.30 - davanti a due attività commerciali della zona - che è arrivata ad inondare il marciapiede per poi diminuire con il passare delle ore. Immediato l’intervento dei titolari delle attività che hanno subito chiamato la Polizia Municipale, arrivati poco dopo per un sopralluogo. In serata sono infine intervenuti i tecnici per eliminare quello che si è rivelato un intasamento di uno scarico fognario.

«L’inconveniente non ha causato disservizi all’utenza. Ma raccomandiamo di non gettare spazzatura di ogni tipo nei sanitari per non rischiare intasamenti fognari proprio sotto casa», riferiscono dall'ufficio stampa di Abbanoa. Una volta eliminate le cause dell’ostruzione, la situazione è tornata alla normalità con l’acqua che ha cessato di fuoriuscire dai tombini.

