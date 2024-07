Nascondeva due occhiali di marca Ray-Ban, un paio di auricolari Bluetooth e un cavetto carica batterie che aveva poco prima rubato dopo aver forzato il finestrino e la maniglia della portiera posteriore di una Dacia Sandero posteggiata a Cagliari. L’uomo, un 38enne senza fissa dimora, è stato fermato in via Cuoco, all'angolo con via Santa Maria Chiara, dai carabinieri intervenuti grazie alla segnalazione di alcuni passanti che l’hanno notato aggirarsi in modo sospetto attorno ai veicoli parcheggiati.

La merce, scoperta durante la perquisizione personale effettuata dai militari, è stata restituita all'avente diritto, che ha sporto querela. Per l’uomo è scattato l’arresto per furto aggravato.

Il 38enne, condotto negli uffici del comando provinciale Carabinieri di Cagliari per l'espletamento delle formalità di rito, sarà oggi in tribunale per l'udienza con rito direttissimo, così come disposto dall’autorità giudiziaria.

