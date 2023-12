La chiamata al numero di emergenza 112, nella tarda serata di ieri, era arrivata per segnalare i movimenti sospetti di un gruppo di persone tra le auto all’esterno del market Super Pan di via Castiglione, a Cagliari. Gli agenti delle Volanti della Questura hanno scoperto un furto e effettuato due arresti per spaccio di droga.

Piombati sul posto, i poliziotti hanno subito fermato cinque uomini: erano intenti a smontare un registratore di cassa. Durante le procedure di identificazione, è emerso che nel cassetto ci fossero gli scontrini del vicino residence Ulivi e Palme. Gli agenti si sono diretti nella struttura ricettiva: la cassa era stata prelevata dal bar e due dei fermati, di 25 e 30 anni, risultavano ospiti in una delle camere.

La loro stanza è stata perquisita: qui c’erano dei piccoli panetti di hashish per un peso totale di 250 grammi. Il controllo esteso alle loro case nell’hinterland ha permesso di recuperare un bilancino di precisione. Così è scattato l’arresto per spaccio. Per loro, e per gli altri tre, anche l’accusa di ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.

