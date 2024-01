Addosso aveva due telefoni e due iphone, rubati poco prima in un ristorante della Marina, a Cagliari. Ieri notte i carabinieri hanno arrestato per furto un 24enne del luogo, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle Forze dell’ordine.

I militari lo hanno fermato e perquisito in viale Colombo, trovando quanto rubato poco prima in via Sardegna. Secondo quanto ricostruito anche grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nel locale, il ragazzo era entrato dopo aver forzato la rete metallica della finestra di areazione.

L’analisi delle immagini estrapolate ha permesso di identificare il ladro, arrestato e giudicato per direttissima.

