«Ci trattano da colonia del terzo mondo». Comincia così la constatazione di Mauro Pili, ex deputato e giornalista de L’Unione Sarda, che questa mattina ha scoperto di aver viaggiato con un velivolo dalle caratteristiche “anomale”.

«Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato!», spiega aggiungendo la descrizione della vicenda: «Stamane, alle 7.20, in partenza per Roma da Cagliari, nessuno si è accorto di niente, per via dell’imbarco dal tunnel. All’arrivo a Fiumicino la scoperta di aver viaggiato con un aereo, spacciato come del 2021, in realtà rattoppato in modo scandaloso!».

«Ovviamente – conclude -, aereo destinato alle rotte da e per la Sardegna! Diranno che è tutto in regola! E c’è chi ci crede! E tutti in silenzio!».

