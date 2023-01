La novità è rappresentata dagli strumenti, i fessurimetri, che i tecnici hanno utilizzato nelle ultime 24 ore e che consentono di misurare e monitorare gli eventuali spostamenti di terreno e palazzi.

In via Dettori, a Cagliari, dove circa una ottantina di persone è stata allontanata dalle proprie abitazioni dopo che sabato scorso è stato dichiarato il rischio crollo di diverse palazzine, i tecnici del Comune, i vigili del fuoco e la Protezione civile lavorano senza sosta per individuare le cause e mettere in sicurezza l'area.

«Sono state disposte ulteriori indagini - non invasive - per comprendere meglio quali siano le condizioni degli immobili e del sottosuolo», si legge in una nota del Comune a margine di una riunione straordinaria convocata in Prefettura per studiare soluzioni e strategie per danni e crepe sugli edifici alla Marina.

«Saranno necessari 3 o 4 giorni di osservazioni che consentiranno anche di comprendere come effettuare gli interventi di messa in sicurezza», scrive ancora il Comune in una nota.

