Proseguono i lavori in via Dettori, nel quartiere Marina di Cagliari, per la messa in sicurezza dei palazzi pericolanti.

La foto mostra la profondità delle crepe presentatesi in una delle palazzine coinvolte. Una volta ripulite dagli operai, è possibile valutare la gravità della situazione.

Intanto, le squadre di operai stanno ingabbiando gli edifici a rischio crollo con i sistemi utilizzati per puntellare i palazzi lesionati dai terremoti.

I lavori di transennamento (foto Ungari)

La Procura della Repubblica procede per disastro colposo, anche se al momento non ci sono indagati.

Residenti e commercianti della zona, diventata ormai off limits, si sono rivolti al Tribunale civile, intentando una causa per il risarcimento dei gravissimi danni patiti. Il giudice ha nominato come superconsulente il professor Fausto Mistretta dell’Università di Cagliari.

Dovrà stilare una perizia che servirà al Tribunale per capire se ci sono responsabilità e stabilire l’entità degli eventuali risarcimenti.

