L’impianto di riscaldamento c’è ma funziona a singhiozzo da settimane, con gli studenti costretti a far lezione con temperature glaciali che hanno sfiorato i 13 gradi. Stamattina, al liceo Alberti di via Kock a Cagliari, i ragazzi hanno protestato fuori da scuola contro la situazione che va avanti da tempo, nonostante le ripetute richieste di intervento.

Classi vuote e alunni in strada per chiedere che «le lezioni – fanno sapere con un comunicato – vengano svolte in un ambiente confortevole per tutte le componenti dell’Istituto», compresi docenti e personale ATA «per garantire il diritto allo studio».

I tecnici della ditta incaricata alla manutenzione dell’impianto hanno più volte controllato la caldaia ma le soluzioni sono sempre state momentanee. Da qualche giorno l’impianto è nuovamente fuori uso e ieri, nonostante i vari solleciti, «nessuno si è presentato. Chiediamo che la Città Metropolitana di Cagliari agisca il prima possibile per risolvere il problema».

