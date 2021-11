È terminato l’allarme bomba in Tribunale a Cagliari. Gli artificieri sono andati via e il personale sta rientrando in ufficio. Nell’edificio non sarebbe stato trovato nulla.

A segnalare la presenza di un ordigno era stata una telefonata in Questura ed era scattata la procedura di sicurezza con l’evacuazione dell’edificio.

