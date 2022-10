Aggredito e derubato in viale Trieste, a Cagliari. La vittima è un giovane che passava per la via nelle prime ore del mattino.

Il ragazzo è stato avvicinato da un 23enne straniero che gli ha proposto l’acquisto di droga. Ha declinato l’offerta e si è allontanato, ma il malvivente lo ha subito raggiunto: prima ha tentato di sfilargli il portafogli dalla tasca dei pantaloni, poi lo ha aggredito colpendolo violentemente con calci e pugni.

Quindi lo ha derubato dello smartphone e del portafoglio, in cui c’erano documenti personali, contanti e bancomat, per poi darsi alla fuga.

Sul posto, dopo la chiamata della vittima al 113, sono arrivati gli agenti della Squadra Volante, che si sono messi subito alla ricerca dell’aggressore. Lo hanno rintracciato grazie alla dettagliata descrizione della vittima e, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato.

Il 23enne si era già disfatto della refurtiva. Condotto in Questura, dagli accertamenti è emerso che era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di Polizia. Ora si trova nel carcere di Uta.

