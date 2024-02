Diciotto nuove licenze taxi a Cagliari (cinque per trasporto disabili). Più altre dieci stagionali, che nei piani del Comune dovrebbero far fronte alla carenza di auto bianche, introvabili nel periodo estivo.

Sono le ultime 10 a far scattare la protesta dei tassisti, che questa mattina si sono riuniti davanti a Palazzo Bacaredda per contestare la delibera adottata dalla giunta comunale guidata da Paolo Truzzu, su proposta dell’assessore alla Viabilità Alessio Mereu.

«Le dieci stagionali», dice Giampaolo Zedda di Federtaxi, «devono essere sostituite con il via libera alla doppia guida» dei mezzi che hanno già la concessione. Gli stessi mezzi potrebbero quindi così coprire turni più lunghi.

«Le licenze aggiuntive», è scritto nella delibera, «avranno un carattere temporaneo e stagionale e non potranno avere una durata superiore a 12 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi e potranno essere rilasciate esclusivamente in favore di soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio taxi».

Il costo delle nuove 18 licenze sarà stabilito dopo “una ricognizione del valore locale di mercato”. Secondo stime non ufficiali il valore dovrebbe aggirarsi sui 90 mila euro ciascuna, soldi che saranno divisi tra i 105 tassisti del capoluogo.

Video di Andrea Artizzu

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata