Intervento urgente stamattina a Cagliari in via del Fangario per una condotta idrica interessata da una rottura.

Sul posto sono arrivate le squadre di Abbanoa che hanno proceduto con le operazioni di rete per garantire l’erogazione attraverso le condotte secondarie e restringere la zona interessata da eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni esclusivamente alla via interessata.

Trattandosi di un intervento di riparazione particolarmente complesso, che richiede l’utilizzo di pezzi speciali, i lavori di riparazione saranno completati nella giornata di domani.

Abbanoa spiega che i tecnici «effettueranno manovre di regolazione per ottimizzare al meglio la distribuzione idrica all’utenza. L’erogazione sarà ripristinata in anticipo qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato».

