Gli agenti del Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari hanno sventato ieri notte una rissa in piazza Matteotti tra cittadini extracomunitari.

Alla vista dei poliziotti, tre migranti sono riusciti a darsi alla fuga, altri due sono stati bloccati e perquisiti.

Si tratta di due nordafricani, poco più che maggiorenni, trovati in possesso di un coltello a serramanico ma anche cellulari, portafogli e altri oggetti rubati.

Non solo, uno di loro indossava abiti ancora con l’antitaccheggio.

I due sono stati accompagnati presso il gabinetto di polizia scientifica per l’identificazione. Per loro una denuncia per ricettazione in concorso e porto abusivo di arma atta a offendere.

(Unioneonline/D)

